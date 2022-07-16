بالفيديو.. نيجيريا تشهد أغرب ركلة جزاء في تاريخ كرة القدم

شهدت أمس الجمعة، نيجيريا، تضييع أغرب ركلة جزاء في تاريخ كرة القدم، بمناسبة نهائي كأس ولاية أوجون. بين فريق ريمو ضد فريق ليجيبو يونايتد.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ليلجأ بعدها الفريقين لركلات الجزاء لحسم اللقب.

وأثناء تنفيذ ركلات الجزاء، ضيع لاعب ريمو ركلته بطريقة غريبة، خارج الإطار بأمتار، وليتوج فريق ليجيبو باللقب، بعد تضييع المنافس لثلاث ركلات جزاء.

وعلق عن الحادثة، صحفي نيجيري، أن سبب تضييع ركلة الجزاء بهذه الطريقة، كإحتجاج على قرارات الحكم الظالمة في اللقاء.