بالفيديو.. نيس يستعرض أجمل أهداف وفنيات عطال

استعرض نادي نيس، أجمل الأهداف التي سجلها لاعبه الدولي الجزائري يوسف عطال، وفنياته في المباريات التي شارك فيها مع الفريق.

ونشرت إدارة نيس، اليوم السبت، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تيوتر”، مقطع فيديو، خاص بيوسف عطال.

كما ضم هذا الفيديو، أجمل أهداف الدولي الجزائري، والمراوغات الناجحة التي بصم عليها بألوان الفريق في مختلف المنافسات.

ويأتي هذا بمناسبة بلوغ عطال، لمباراته رقم 100 بألوان ناديه نيس الفرنسي، الذي التحق به موسم 2018

يذكر أن يوسف عطال، ينافس كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمغربي حمزة ساخي، على جائزة أفضل هدف في الليغ1 عن شهر أكتوبر.