بالفيديو..”نيس” يستعين بـ”عطّال” للإحتفال بـ”الفلانتاين”

قام نادي “نيس” بالإحتفال بـ”عيد الحُب” على طريقته الخاصة، وذلك من خلال إستغلال فيديو للدولي الجزائري، “يوسف عطّال” وزميله “دانتي”.

وقام مُسيروا صفحة “الجيم” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بوضع تغريدة تُظهر الظهير الأيمن، وهو يُرسل القُبلات لأنصاره في المُدرجات.

ولقي هذا الفيديو تفاعلا من مُحبي “العقبان” والظهير الأيمن، والذي وضعو “140 إعجابا” و”27 ريتويت”، إضافة لـ”8 تعليقات” لهذه التغريدة.

يُذكر بأن خريج مدرسة “شبيبة القبائل”، يتواجد حاليا في فترة نقاهة، بعد التمزق العضلي الذي تعرض له على مُستوى الفخذ.