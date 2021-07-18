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الرياضة

بالفيديو.. “نيس” يُعلن عودة بوداوي

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. “نيس” يُعلن عودة بوداوي
بوداوي في تدريبات نيس
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أعلن اليوم الأحد فريق نيس الفرنسي عن عودة النجم الدولي الجزائري “هشام بوداوي” للتحضيرات الصيفية تحسبا للموسم المُقبل.

الحساب الرسمي للفريق الفرنسي نشر فيديو يُظهر مُشاركة خريج مدرسة أتلتيك بارادو في الحصة التدريبية لنهار اليوم.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”عودة بوداوي.. شاهد صور عودة النجم الدولي الجزائري للتدريبات مع زملائه”.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962038
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