بالفيديو.. نيمار ونجوم البي أس جي يهنئون المسلمين بعيد الفطر

هنأ نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وعلى رأسهم البرازيلي نيمار داسيلفا، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول بعيد الفطر.

ونشرت إدارة النادي الباريسي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، مقطع فيديو للتهاني التي توجه بها نجومه للأمة الإسلامية.

ولخص كل من نيمار، مبابي، فيراتي، وغيرهم من نجوم الفريق، في هذا الفيديو، تهانيهم بعبارة “عيد مباراك”.