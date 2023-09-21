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الرياضة

بالفيديو.. نيمار يتعرض للسخرية في السعودية

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. نيمار يتعرض للسخرية في السعودية
نيمار
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تعرض النجم البرازيلي نيمار إلى سخرية كبيرة من قبل متتبعي الشأن الكروي الرياضي في السعودية بسبب مستواه الهزيل في مباراة اليوم.

وفشل نيمار في قيادة الهلال للفوز أمام نادي ضمك الذي يعتبر أقل شأنا منه كرويا وتقاليدا، كما ضيع عدد من الأهداف و التمريرات.

كما انهال الإعلام السعودي بالانتقاد على القادم الجديد من نادي باريس سان جيرمان، بعد فشله في تدارك أخطائه أمام فريق ضمك الذي يعتبر أكبر افرق المهددة بالسقوط إلى القسم الثاني.

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