بالفيديو.. نيمار يخسر مليون أورو على المباشر ويبدي ردة فعل غريبة

صنع النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الحدث أمس الأربعاء، بعيدا عن ميادين كرة القدم.

وتناقلت وسائل إعلام عالمية، ومواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لنيمار، خلال مشاركته في لعبة “بوكر” عبر الأنترنت.

كما أظهر الفيديو، لحظة خسارة النجم البرازيلي، لمليون أورو، على المباشر، وكانت ردة فعله التظاهر بالبكاء، والصراخ، وقام بتشغيل موسيقى حزينة، ثم قال ضاحكا: “سأضع المقطع على اليوتوب”.

يذكر أن نيمار، تعرض لاصابة أجبرته على الخضوع لعملية جراحية، لينهي موسمه الجاري مبكرا مع ناديه باريس سان جيرمان.