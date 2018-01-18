بالفيديو.. نيمار يرد على صافرات الإستهجان بطريقة خاصة

رد النجم البرازيلي لنادي “باريس سان جرمان” الفرنسي “نيمار دا سيلفا” على صافرات الإستهجان التي طالته أمس الأربعاء ضد “ديجون”.

وذلك بحضوره اليوم الخميس عرض الأزياء الخاص بالماركة العالمية “louis vuitton” بالعاصمة الفرنسية “باريس” مُستغلا يوم الراحة الممنوح له.

ويبدو أن لاعب “برشلونة” الإسباني السابق حاول الإبتعاد عن الضغط بطريقته الخاصة رفقة زميله الحارس الألماني “كيفين تراب”.

وإلتقى “نيمار” خلال نفس العرض بالنجم العالمي الإنجليزي السابق “ديفيد بيكام” المعروف بعشقه الكبير لعالم الموضة والأزياء.

وكان جمهور البياسجي قد أطلق صافرات الإستهجان أمس الأربعاء صوب نيمار رغم تسجيله رباعية.