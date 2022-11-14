بالفيديو.. نيمار يستعرض فنياته في تربص السيليساو قبل مونديال قطر

استعرض النجم البرازيلي، نيمار داسيلفا، مهاراته الفنية، خلال مشاركته في التربص الحالي لمنتخب السيليساو تحضيرا لمونديال قطر.

وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أبرز من خلاله نيمار، قدراته الفنية في ترويض الكرة.

كما قام نجم البي آس جي، بترويض كرة ساقطة من علو شاهق، تحت أنظار مدرب المنتخب البرازيلي، وبقية زملائه.

يذكر أن منتخب البرازيل، يعد من أبرز المرشحين للتتويج بالطبعة المقبلة لكأس العالم 2022 بقطر، والمقرر انطلاقها في الـ20 من الشهر الجاري.