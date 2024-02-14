بالفيديو.. نيمار يشرع في مرحلة التأهيل للتخلص من الوزن الزائد
شرع النجم البرازيلي نيمار في عملية التأهيل في مقر النادي للتخلص من الإصابة التي تلقاها في وقت سابق والتخلص من الوزن الزائد.
و يعمل نيمار تحت تصرف مدرب اللياقة البدنية في فريقه الهلال السعودي. حيث يسعى لرفع مستوى اللياقة والتحكم في الوزن قبل الدخول في المنافسة الرسمية في منافسة دوري روشن السعودي.
وكان الأيقونة البرازيلية قد تعرض إلى قطع في الرباط الصليبي والغضروف في 18 من أكتوبر الماضي. بعد التعرض إلى إصابة قوية خلال مباراة منتخب البرازيل أمام أوروغواي بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
🚨🚨🚨 الهلال من اليوم الأول مع نيمار 🔥🔥
– بداية تأهيل نجم الهلال في مقر النادي للركبة وبعدها تمارين لياقية خاصة لرفع مستوى اللياقة والتحكم بالوزن.
– الضغط الضغط الضغط من الآن 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼#إصابة_ملاعب https://t.co/XsK9ZeFgqj pic.twitter.com/qrhN4QWAZd
— ثامر الشهراني | Thamer (@ithamer_7) February 14, 2024
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