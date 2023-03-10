بالفيديو.. نيمار يصل الدوحة لاجراء عملية جراحية في “أسبيطار”

حلّ النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة إلى الدوحة لاجراء عملية جراحية.

وفور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، توجه نيمار مباشرة إلى مستشفى “أسبيطار”، أين سيخضع لعملية جراحية على مستوى الكاحل.

كما ظهر نجم منتخب البرازيل، ونادي باريس سان جيرمان في مقطع فيديو، وهو يتكئ على عكازين بسبب اصابته.

يذكر أن إدارة باريس سان جيرمان، أكدت في وقت سابق، ضرورة خضوع نيمار لعملية جراحية، ستنهي موسمه الجاري مبكرا.