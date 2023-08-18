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الرياضة

بالفيديو.. نيمار يصل الرياض تحسبا للالتحاق بالهلال السعودي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. نيمار يصل الرياض تحسبا للالتحاق بالهلال السعودي
نيمار
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التحق النجم البرازيلي نيمار جونيور بالأراضي السعودي، اليوم الجمعة، للانضمام إلى فريقه الجديد الهلال بعد اتفاق جرى بين الطرفين.

وأبرم الهلال السعودي اتفاقا مع نيمار لحمل قميصه الى غاية عام 2025.

كما نشر نادي الهلال عدد من الصور للاعب السابق لباريس سان جيرمان عبر منصة تويتر عند وصوله إلى مطار الملك خالد في العاصمة الرياضي.

كما قال نيمار في فيديو له “أنا هنا في السعودية” في حينما رد عليه حساب الهلال “التاريخي نيمار في الرياض”.

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