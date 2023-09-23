بالفيديو.. نيمار يصنع الحدث في الاحتفال باليوم الوطني السعودي

صنع البرازيلي نيمار جونيور، نجم نادي الهلال، الحدث، اليوم السبت، خلال مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

ونشر نادي الهلال، مقطع فيديو، عبر “تويتر”، أظهر فيه مشاركة نيمار، في هذه الاحتفالات بالزي التقليدي السعودي.

كما استعرض النجم البرازيلي، موهبته في محاولة تقليد الرقصة الشعبية السعودية “العرضة”، رفقة بقية زملائه في الفريق.

وصنع نيمار جونيور، الحدث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال هذا الفيديو، بتعليقات معجبيه.