بكى الدوالي البرازيلي نيمار داسيلفا، بعد أن عبر عن حزنه الشديد لإستهداف الصحافة له، من خلال نشر الشائعات عنه.

وقال نيمار خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز منتخب بلده البرازيل في وديته أمام اليابان بنتيجة 3-1

“أريد أن تتوقفو عن إختلاق الشائعات عني، ليس لدي أي مشاكل مع مدربي في المنتخب ولا مع زملائي الللاعبين”

وأضاف: “أكره الشائعات كتلك التي تحدثت عن مشاكل مع زميلي كفاني، أنا سعيد بقراري مغادرت برشلونة ولازلت سعيدا بتواجد هنا”

وبعد أخذ الناخب البرازيلي “تيتي”، الكلمة، ودفاعه عن نجم منتخبه، من خلال الإشادة بأخلاقه العالية مع زملائه في المنتخب

ذرف نيمار داسيلفا الدموع، وقام بمعانقة مدربه في المنتخب البرازيلي “تيتي”، قبل أن يغادر القاعة.