بالفيديو.. نيوم السعودي يقدم بن رحمة و يصفه بـ “الساحر”

أعلن نادي نيوم السعودي عن تعاقده الرسمي مع الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الجمعة، عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”.

ووصف نادي نيوم لاعبه الجديد الذي وصفه بـ “الساحر” وقال “الساحر الجزائري يحط الرحال في نيوم”.

كما أضاف النادي السعودي الذي يبحث عن الصعود إلى دوري روشن الموسم القادم “محارب الصحراء سعيد بن رحمة هنا”.

إلى جانب ذلك، ودع الدوري السعودي الناطق بالعربية عبر الحساب الرسمي، مهاجم الخضر، وقال “كل التوفيق للجزائري سعيد بن رحمة بعد مغادرة ليون وانضمامه إلىنادي نيوم السعودي”.

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