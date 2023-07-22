بالفيديو.. نيويورك سيتي يقدم لاعبه الجديد منصف بقرار

قدم نادي نيويورك سيتي الأمريكي، لاعبه الجديد الجناج الجزائري منصف بقرار، رسميا للجماهير، بعد أن حسمه صفقته من نادي إسترا الكرواتي.

خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعقد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لموسم رابع.

ونشر النادي الأمريكي عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للاعب منصف بقرار، الذي إندمج في التدريبات ولقى معترحيب كبير من زملائه.

وصرح اللاعب بقرار في هذا الخصوص:”شعور عظيم بالإلتحاق بنادي نيويورك سيتي، أنا جد متحمس”.

يجدر الإشارة، سيكون اللاعب منصف بقرار، ثالث لاعب جزائري في التاريخ، بعد كل من الحارس وهاب مبولحي الذي سبق له اللعب مع فيلادلفيا يونيون، وسفير تايدر لاعب إمباكت مونتريال.