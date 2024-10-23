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الرياضة

بالفيديو.. هالاند يصنع الحدث بهدفه “الخرافي”

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. هالاند يصنع الحدث بهدفه “الخرافي”
هالاند
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صنع مهاجم مانشستر سيتي الحدث، عبر وسائل الإعلام العالمية، بعد تسجيله هدفا “خرافيا” في مباراة فريقه أمام سبارتاك موسكو.

و سجل المهاجم الملقب بـ”الوحش” بطريقة “أكروباتية” التي التقطتها عدسات الكاميرات. ليتناقل الهدف عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بدقائق فقط من نهاية المباراة التي انتهت بفوز السيتي بخماسية نظيفة.

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