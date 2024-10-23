بالفيديو.. هالاند يصنع الحدث بهدفه “الخرافي”
بقلم عزيز طالبي
صنع مهاجم مانشستر سيتي الحدث، عبر وسائل الإعلام العالمية، بعد تسجيله هدفا “خرافيا” في مباراة فريقه أمام سبارتاك موسكو.
و سجل المهاجم الملقب بـ”الوحش” بطريقة “أكروباتية” التي التقطتها عدسات الكاميرات. ليتناقل الهدف عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بدقائق فقط من نهاية المباراة التي انتهت بفوز السيتي بخماسية نظيفة.
كيف سجلتها يا هالاند 😯#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/ZWKKaQJf3E
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2024
¿Haaland? 🤯 https://t.co/XLYIcXwN9m
— Will (@MrAngeloValdes) October 23, 2024
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