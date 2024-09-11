بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة بسبب شجار بين زوجين مخمورين

قام راكبان بريطانيان مخموران على متن طائرة تابعة لشركة Ryanair من مانشستر إلى إيبيزا. بالاعتداء اللفظي والجسدي على المضيفات والركاب الآخرين.

واضطرت الطائرة إلى الهبوط في مطار تولوز بلانياك حتى تتمكن شرطة الحدود من إجلائهم.

بعد عدة مشاجرات بين زوجين بريطانيين مخمورين وركاب آخرين على متن الطائرة بالإضافة إلى الموظفين. اضطرت رحلة طيران تابعة لشركة Ryanair كانت متجهة من مانشستر إلى إيبيزا إلى الهبوط في تولوز بلانياك.

واعتقلت شرطة الحدود الراكبين فور هبوط الطائرة في المطار.

في ليلة الأحد 8 سبتمبر، تسبب راكبان مخموران على متن الرحلة FR2626 المغادرة من مانشستر إلى إيبيزا.

وخلال الساعة الأولى من الرحلة، زُعم أن الرجل البريطاني البالغ من العمر 34 عامًا. شرب مع شريكته البالغة من العمر 31 عامًا الخمور.

في حالة سكر، أهان مضيفًا في وقت لاحق قبل أن يضربه في وجهه.

كما ارتفعت النغمة، حيث هاجمت الفتاة البالغة من العمر ثلاثين عامًا إحدى الركاب بالبصق عليها وإبداء تعليقات بذيئة.

وقام العديد من الركاب بتصوير الزوجين وهما يهاجمان الطاقم والمسافرين الآخرين. وانتشرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتمكن القبطان من تهدئة الشخصين، فاتخذ قرارًا بهبوط الطائرة في أقرب مطار: تولوز بلانياك.

وجاءت شرطة الحدود (PAF) في هوت-غارون ودرك النقل الجوي (GTA). على متن الطائرة لاعتقال الزوجين، اللذين كانا غير متعاونين للغاية، تحت الإهانات.

ووُضع الشابان البالغان من العمر ثلاثين عاماً مباشرة في زنزانة، حيث تم إطلاق سراحهما يوم الثلاثاء.

كما تم فتح تحقيق في “عرقلة الملاحة الجوية”، واعتذرت شركة رايان إير للركاب الآخرين عن هذه الرحلة المضطربة.

وكان مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير، قد انتقد بالفعل السلطات الأوروبية في أوت الماضي. لعدم “أخذ تعاطي الكحول على محمل الجد”. ودعاهم إلى النظر في تقييد بيع الكحول في المطارات.