بالفيديو.. هبوط مذهل لطائرة الجوية الجزائرية في مطار لندن

تمكن قائد طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية من إنزال طائرته بطريقة مذهلة في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن.

وتمكنت الرحلة AH2054 للجوية الجزائرية من العاصمة الجزائر إلى مطار لندن من الهبوط بسلام بعد إلتفاف مثير لقائد الطائرة، رغم الرياح التي كانت تضرب المطار.

وتشهد العاصمة البريطانية لندن رياحا عاتية نتيجة العاصفة “سيارا” التي تضرب أوروبا حاليا.

وتعتبر بريطانيا، البلد الأكثر تضررا من هذه العاصفة، فقد اضطرب النقل الجوي والبحري وعبر القطار نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح التي بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية اليوم الأحد تنبيها أحمر في انكلترا وويلز نتيجة الرياح، يستمر حتى الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي.