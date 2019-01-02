بالفيديو.. هدف أوناس العالمي مُرشح للتتويج بجائزة العام في نابولي !!

الرياضة
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بالفيديو.. هدف أوناس العالمي مُرشح للتتويج بجائزة العام في نابولي !! أوناس
بقلم عبد النور حواز

رشح الحساب الرسمي لفريق نابولي الإيطالي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” هدف النجم الدولي الجزائري أدم أوناس للتتويج بجائزة أفضل هدفا في عام 2018 داخل قلعة “البارتينوباي”.

ويُنافس هدف نجم الخضر الذي وقعه ضد فروسينوني في ال08 ديسمبر الماضي كل من هدف إنسيني وكذا هدف مارتينيز إضافة إلى هدف ميليك.

وطالب فريق الجنوب الإيطالي من عشاقه التصويت على الهدف اللذين يرونه الأجمل في سنة 2018.


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