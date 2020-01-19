بالفيديو.. هدف “الماجيك” ضمن اللحظات الأكثر تميزًا في القارة السمراء

رغم مرور 7 سنوات كاملة لم تنسى القارة السمراء هدف مجيد بوقرة التاريخي في مرمى بوركينافاسو في اللقاء الفاصل المؤهل لمونديال البرازيل 2014.

الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو لأهم الأهداف المسجلة في تصفيات مونديالي 2014 و2018.

الفيديو الذي نُشر أمسية اليوم الأحد أُرفق بتسائل:”نظرة سريعة على أبرز لحظات التأهل إلى كأس العالم السابقة! بالنسبة إليكم أي هذه اللقطات هي الأكثر تميزًا؟”.