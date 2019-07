بالفيديو.. هدف “بلايلي” نسخة طبق الأصل لهدفه منذ 4 سنوات !

وتشاء الصدف أن يكون هدف “بلايلي” نسخة طبق الأصل لهدفه منذ 4 سنوات عندما كان لاعبا في صفوف “إتحاد العاصمة”.

بنفس اللقطة وبنفس الخفة وبنفس الإمكانيات سجل “بلايلي العاشر” هدفه أمام منتخب “غينيا”.

فالذهب لا يصدأ أبدا بالرغم من غيابه لمدة عامين عن الميادين إلا أن إبن الباهية لا يزال صاحب المهارة والأهداف الرائعة.

Highlights for the #LesVerts massive win against #SyliNationale ⬇️#TotalAFCON2019 #FootballTogether pic.twitter.com/GvYMj7YlVE

