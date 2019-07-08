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بالفيديو.. هدف “بلايلي” نسخة طبق الأصل لهدفه منذ 4 سنوات !

الرياضة
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بالفيديو.. هدف “بلايلي” نسخة طبق الأصل لهدفه منذ 4 سنوات !
بقلم أمير بهلول

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هدف “بلايلي” أمام “غنينا” في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتشاء الصدف أن يكون هدف “بلايلي” نسخة طبق الأصل لهدفه منذ 4 سنوات عندما كان لاعبا في صفوف “إتحاد العاصمة”.

بنفس اللقطة وبنفس الخفة وبنفس الإمكانيات سجل “بلايلي العاشر” هدفه أمام منتخب “غينيا”.

فالذهب لا يصدأ أبدا بالرغم من غيابه لمدة عامين عن الميادين إلا أن إبن الباهية لا يزال صاحب المهارة والأهداف الرائعة.


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