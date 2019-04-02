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بالفيديو.. هدف “بن سبعيني” يقود “رين” لنهائي كأس فرنسا

الرياضة
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بالفيديو.. هدف “بن سبعيني” يقود “رين” لنهائي كأس فرنسا صورة من المباراة
بقلم وليد كويني

قاد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني ناديه رين لنهائي كأس فرنسا، بعد فوزه على ضيفه ليون بثلاثية لهدفين.

وكان المدافع المحوري للمنتخب الوطني وراء هدف الفوز بتسديدة قوية في الدقيقة 81، بعد أن كان التعادل سيد الموقف 2-2.

ليبلغ أصحاب الزي الأحمر والأسود نهائي كأس فرنسا، في إنتظار المتأهل من مباراة الغد بين باريس سان جيرمان ونانت.


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