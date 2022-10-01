بالفيديو.. هدف تاريخي لحارس الخضر زغبة

تمكن حارس المنتخب الوطني مصطفى زغبة من تسجيل هدفا تاريخيا رفقة ناديه ضمك خلال مواجهة الطائي في البطولة السعودية. اليوم السبت.

كما سجّل زغبة هدفا على غير العادة، في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي جرت برسم الجولة الخامسة من عمر المواجهة.

ورغم أن مهمة زغبة هي حراسة المرمى، إلى انه تعدى ذلك إلى تسجيل الأهداف، في شباك منافسه البرازيلي براغا.