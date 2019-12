اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة 11 من دوري نجوم قطر انتهى بفوز زملاء “براهيمي” بهدفا دون رد.

الهدف الوحيد وقعه الأسمر الجزائري في الدقيقة 90 بطريقة رائعة.

GOAAAAAAAAAAAAL YACINE BRAHIMI ! The Algerian with the winner in the dying minutes of the match #TeamDZ pic.twitter.com/vi28MbOYnA

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) December 22, 2019