بالفيديو.. هدف خرافي في الدوري القطري بأقدام جزائرية

بصم الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل على هدف جميل جدا في مباراة فريقه الغرافة أمام الدحيل التي انتهت بفوز بثنائية مقابل صفر.

وكان صاحب التمريرة الحاسمة زميله في الفريق ومواطنه ياسين براهيمي، الذي شارك في الفوز بملعب “استاد ثاني بن جاسم” بالغرافة.

يذكر، ان الثنائي الجزائري يقدّم مباريات جيّدة في الفترة الأخيرة و خاصة من جانب “الدينامو” ياسين براهيمي الذي يعتبر ضمن قائمة أفضل اللاعبين الذي ينشطون في قطر.

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