بالفيديو.. هدف خرافي في الدوري القطري بأقدام جزائرية
بقلم عزيز طالبي
بصم الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل على هدف جميل جدا في مباراة فريقه الغرافة أمام الدحيل التي انتهت بفوز بثنائية مقابل صفر.
وكان صاحب التمريرة الحاسمة زميله في الفريق ومواطنه ياسين براهيمي، الذي شارك في الفوز بملعب “استاد ثاني بن جاسم” بالغرافة.
يذكر، ان الثنائي الجزائري يقدّم مباريات جيّدة في الفترة الأخيرة و خاصة من جانب “الدينامو” ياسين براهيمي الذي يعتبر ضمن قائمة أفضل اللاعبين الذي ينشطون في قطر.
📹 شاهد | أهداف فريقنا في لقاء اليوم
د ٦٢’ – اسحاق بلفوضيل
د ٩٠+٧’ – مؤيد حسن#الغرافة_الدحيل | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/ZgznDtGFs8
— AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) April 14, 2023
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