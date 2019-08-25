بالفيديو..هدف خوالد القاتل يؤهل الساورة لملاقاة رفقاء بن العمري

تمكن فريق شبيبة الساورة، اليوم الأحد، من إقتطاع تاشيرة التأهل للدور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأبطال .

وجاء تأهل الفريق الجزائري، بعد تحقيقه الفوز الثالث في الدور التمهيدي من البطولة على حساب نظيره البنزرتي التونسي بهدف يتيم.

ويدين فريق النسور بهذا الإنتصار للاعبه نصرالدين خوالد الذي جاء من مخالفة أسكنها في شباك الفريق التونسي في الدقيقة 89 .

وبهذه النتيجة يحقق رفقاء يحي الشريف العلامة الكاملة في المجموعة الثانية بعد تخطيهم لكل من فومبوني القمري وتيليكوم الجيبيوتي.

وسيلاقي أصحاب اللونين الأصفر والأخضر نادي الشباب السعودي في مباراة الدور الـ32 من المسابقة يلعب ذهابه في بشار بالجزائر.