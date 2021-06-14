بالفيديو.. هدف خيالي لمنتخب التشيك في مرمى اسكتلندا في اليورو

دخل اللاعب باتريك شيك تاريخ بطولة أمم أوروبا بهدف خيالي لمنتخب بلاده “التشيك” في مرمى اسكتلندا في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة، حيث سدد اللاعب شيك الكرة من منتصف الملعب مستغلا تقدم حارس اسكتلندا ديفيد مارشال من مرماه، ليحرز واحد من أروع أهداف البطولة حتى الآن.

وبحسب شبكة “أوبتا” المتخصصة في احصائيات كرة القدم، فإن هدف شيك دخل تاريخ بطولة يورو، حيث سدد الكرة من مسافة (49.7 متر) كأبعد مسافة يُسجل منها هدف في البطولة منذ 1980.

وتمكن منتخب التشيك من الفوز على أسكتلندا بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب التشيك إلى 3 نقاط في قمة ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن إنجلترا التي هزمت كرواتيا بهدف دون رد.