بالفيديو.. هدف دهيري ينال الاعتراف من الكاف

نال الهدف الذي وقعه اللاعب، حسين دهيري، في مرمى المُنتخب الموزمبيقي الاعتراف من الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

حيث نشر أمسية اليوم الأربعاء الحساب الرسمي للشان، فيديو لأفضل 5 أهداف في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

كما اُرفق الفيديو بعبارة:”مُتعة وتسجيل!.. إليكم أفضل أهداف الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2022″.

وسجل، دهيري، الهدف الوحيد للمُنتخب الوطني للاعبين المحليين أمام موزمبيق ليُختار ضمن قائمة الأفضل.

وتُقام مُنافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر وسينطلق الدور ربع النهائي الخاص بها يوم الجمعة.