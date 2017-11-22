بالفيديو..هدف رائع لـ “هني “في مرمى البايرن

تمكن الدولي الجزائري سفيان هني من معادلة النتيجة لفريقه أندرلخت البلجيكي أمام بايرن ميونيخ الألماني في إطار الجولة الخامسة من دوري المجموعات لمنافسة رابطة أبطال أوروبا

وتقدم اللاعب روبرت ليفاندوفسكي لفريق البافاري في الدقيقة الـ 51، ليتمكن هني من معادلة النتيجة في الدقيقة الـ 63.

وأَضاف اللاعب الفرنسي كورينتين توليسو الهدف الثاني لصالح البايرن في الدقيقة الـ 77 من عمر اللقاء.

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 12 نقطة في وصافة المجموعة الثانية خلف باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 15 نقطة، فيما تذيل أندرلخت المجموعة برصيد خالي من النقاط.