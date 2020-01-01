بالفيديو.. هدف رائع ومراوغة عالمية لبن رحمة مع برينتفورد

الرياضة
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بالفيديو.. هدف رائع ومراوغة عالمية لبن رحمة مع برينتفورد صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

بصم أمسية اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” على هدفا رائع مع فريقه “برينتفورد” في مواجهة المضيف “بريستول سيتي”.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة 26 من دوري الدرجة الأولى الانجليزي انتهت بفوز زملاء نجم الخضر برباعية كاملة دون رد.

“محرز الجديد” وقع الهدف الثاني في المواجهة في الدقيقة 26 ليصل لهدفه الرابع في 23 مواجهة خاضها في الشامبيون شيب هذا الموسم اضافة الى 5 تمريرات حاسمة.

هذا كما قام “بن رحمة” بمراوغة عالمية في مواجهة اليوم على طريقة النجم الدولي البرازيلي “نيمار دا سيلفا”.


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