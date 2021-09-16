بالفيديو .. هدف سليماني في مرمى غلاسكو رينجرز باليوروباليغ

سجل اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني ثاني أهدافه مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي في الموسم الكروي الجديد 2021-2022، لكن هذه المرة في منافسة اليوروباليغ وفي مرمى نادي غلاسكو رينجرز الإسكتلندي.

وتمكن إسلام سليماني من إضافة الهدف الثاني لفريقه الفرنسي، إلا أن الهدف لم يحتسب له بعدما إصطدمت كرته في المدافع الإنجليزي هنري تافرنيي في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة.

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