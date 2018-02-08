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بالفيديو.. هدف عالمي لحمرون وبونجاح يعود من الباب الواسع

الرياضة
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بالفيديو.. هدف عالمي لحمرون وبونجاح يعود من الباب الواسع
بقلم عبد النور حواز

تألق الثنائي الجزائري “بغداد بونجاح” و”يوغرطة حمرون” أمسية اليوم الخميس رفقة فريقهم “السد” في كلاسيكو دوري نجوم قطر.

ضد المُضيف الريان في الأسبوع 16  والذي إنتهى بفوز زملاء القائد تشافي بثنائية دون رد.

وسجل حمرون هدف السبق لفريقه في الدقيقة 44 بعد تلقيه تمريرة من تشافي ورفعه الكرة بطريقة رائعة فوق رأس الحارس.

قبل أن يترك مكانه في الدقيقة 74 لبونجاح العائد للملاعب بعد شهرين و10 أيام من الغياب.

والذي سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 79 بعد مُتابعته لكرة عائدة من الزاوية التسعين لمرمى حارس الريان.

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