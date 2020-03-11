بالفيديو.. هدف عالمي لـ “تايدر”

تمكن الجزائري “سفير تايدر” لاعب “امباكت مونتريال” من تسجيل هدف عالمي في مباراة فريقه أمام “أوليمبيا” في منافسة “كونكاف”.

وتمكن “تايدر” من تقليص النتيجة لفريقه في الدقيقة الـ 47 من عمر المباراة، بتسديدة قوية على بعد 30 متر سكنت شباك حارس الخصم.

ولطالما أبدع النجم الجزائري في تسجيل الأهداف سواء مع المنتخب وحتى مع فريقه “أمباكت مونتريال”.