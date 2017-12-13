بالفيديو .. هدف عالمي لمحرز أمام ساوثهامتون !

سجل اللاعب الجزائري رياض محرز، هدفا رائعا لفريقه ليستر سيتي في الدقيقة 11 من الشوط الأول في المباراة التي جمعته بساوثهامتون اليوم الأربعاء.

ومنح محرز زملائه التقدم، في اللقاء الجاري لحد الآن، وهذا بعد توغل من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى قبل أن يسدد كرة قوية سكنت الشباك.

ويعد هذا الهدف من الدولي الجزائري الثاني له على التوالي بعد هدفه أمام نيوكاستل، والثالث في آخر أربع مواجهات.

للإشارة، فإن المباراة تندرج ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ولحساب الجولة الـ17.