بالفيديو.. هدف عالمي لمحرز ضد تشلسي

بصم النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” منذ قليل على هدف عالمي مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

هدف الساحر الجزائري جاء في الدقيقة ال37 من الشوط الأول في مواجهة الضيف تشلسي بملعب الإتحاد.

وراوغ قائد الخضر لاعبين من البلوز قبل ان يُسدد كرة زاحفة سكنت الزاوية البعيدة لمرمى حارس الضيوف.