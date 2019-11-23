بالفيديو.. هدف عالمي لمحرز ضد تشلسي

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بالفيديو.. هدف عالمي لمحرز ضد تشلسي صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

بصم النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” منذ قليل على هدف عالمي مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

هدف الساحر الجزائري جاء في الدقيقة ال37 من الشوط الأول في مواجهة الضيف تشلسي بملعب الإتحاد.

وراوغ قائد الخضر لاعبين من البلوز قبل ان يُسدد كرة زاحفة سكنت الزاوية البعيدة لمرمى حارس الضيوف.


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