بالفيديو.. هدف عالمي لنجم جزائري شاب في “إيطاليا”

سجل النجم الفرانكو-جزائري “محمد بهلولي” هدفا في غاية الروعة مع الفريق الرديف لسامبدوريا أمس الإثنين.

وجاء هدف خريج مدرسة فريق “أولمبيك ليون” في مقابلة ودية، حيث استقبل الكرة بالصدر قبل أن يروضها ويضعها في الشباك بمقصية.

وأكدت مصادر إعلامية مؤخرا أن مدرب “سامبدوريا” يدرس إمكانية الإعتماد على محمد بهلولي مع الفريق الأول هذا الموسم.

وللتذكير فإن محمد بهلولي هو الشقيق الأصغر لفارس بهلولي لاعب فريقي أولمبيك ليون وموناكو السابق.