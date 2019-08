بالفيديو.. هدف عالمي من هني في أول ظهور رسمي له رفقة الغرافة

وجاء هدف سفيان هني، في شباك نادي الشحانية، في الدقيقة الـ72، من عمر المباراة، أين عمق الفارق لصالح ناديه بـ2-0.

وجاء هدف هني بطريقة عالمية، أين استغل تمريرة في العمق ليخادع حارس الشحانية، بالعقب، واضعا الكرة في الشباك.

وتعد هذه أفضل انطلاقة للدولي الجزائري، سفيان هني، الذي انضم لنادي الغرافة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

🇩🇿 GOLAZOOOOOOO SOFIANE HANNI ! What a goal by the Algerian on his QSL debut for Al Gharafa ! #TeamDZ pic.twitter.com/UzCOgMbb51

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) August 22, 2019