بالفيديو.. هدف عالمي من هني في أول ظهور رسمي له رفقة الغرافة

بصم الدولي الجزائري سفيان هني، اليوم الخميس، على أول أهدافه في الدوري القطري، بمناسبة المباراة التي جمعت فريقه الغرافة، بالشحانية.

وجاء هدف سفيان هني، في شباك نادي الشحانية، في الدقيقة الـ72، من عمر المباراة، أين عمق الفارق لصالح ناديه بـ2-0.

وجاء هدف هني بطريقة عالمية، أين استغل تمريرة في العمق ليخادع حارس الشحانية، بالعقب، واضعا الكرة في الشباك.

وتعد هذه أفضل انطلاقة للدولي الجزائري، سفيان هني، الذي انضم لنادي الغرافة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.