بالفيديو.. هدف على طريقة ماجر في “يورو” السيدات

عرف الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم أوروبا للسيدات تسجيل هدف عالمي على طريقة الأسطورة الجزائرية، رابح ماجر.

حيث وقعت لاعبة المنتخب الإنجليزي للسيدات، أليسيا روسو، الهدف في شباك السويد.

وجاء الهدف الثالث لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 68 من المواجهة التي تدخل لحساب الدور نصف النهائي.