بالفيديو.. هدف على طريقة ماجر في “يورو” السيدات
بقلم حواز عبد النور
عرف الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم أوروبا للسيدات تسجيل هدف عالمي على طريقة الأسطورة الجزائرية، رابح ماجر.
حيث وقعت لاعبة المنتخب الإنجليزي للسيدات، أليسيا روسو، الهدف في شباك السويد.
وجاء الهدف الثالث لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 68 من المواجهة التي تدخل لحساب الدور نصف النهائي.
أليسيا روسو تسجل على طريقة تييري هنري 😮⚽️#beINSPIRED | #WEURO2022 pic.twitter.com/126uHHwhfZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2022
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