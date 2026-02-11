بالفيديو.. هدف فرحات في شباك الهلال السوداني ينال اعتراف “الكاف”
بقلم كريم تيغرمت
حظي لاعب مولودية الجزائر، زين الدين فرحات، باعتراف “الكاف”، نظير الهدف الجميل الذي سجله في مباراتهم الأخيرة ضد نادي الهلال السوداني.
ونشرت “الكاف” عبر حسابها الرسمي، على منصة “X”، أجمل خمسة أهداف في الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.
وتواجد الهدف الذي سجله لاعب مولودية الجزائر، زين الدين فرحات، في مقدمة الأهداف الخمسة المختارة من “الكاف”.
وكان زين الدين فرحات، قد ساهم بهدفه هذا، في فوز ناديه مولودية الجزائر، بثنائية على حساب نادي الهلال السوداني.
Best goals for the #TotalEnergiesCAFCL 2025/26 matchday 5 are here. 🔥 pic.twitter.com/FDpWpgNkC0
— TotalEnergies CAFCL & CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) February 10, 2026
