بالفيديو.. هدف “فيغولي” يصنع الجدل في تركياً !!

لقي الدولي الجزائري سفيان فيغولي، تضامن كبير من طرف أنصار ناديه غلطة سراي بعد نهاية مواجهة “مالاتيا سبور”.

وحرم نجم “الخضر” من هدف رائع سجله في المباراة، بقرار من الحكم بحجة أن اللقطة كان يتواجد فيها تسلل.

وإنتقد الجميع قرار إلغاء هدف فيغولي الذي تم تداوله بقوة في مواقع التواصل، في لقاء إنتهى بثلاثية نظيفة لزملاء فيغولي.

ولقي فيغولي موجة من التعليقات المساندة على صفحته الرسمية بـ”تويتر” بعبارة: “إن شاء الله ستسجل في المباراة القادمة”.