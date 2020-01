بالفيديو.. هدف مارادوني لنجل ماجر مع الدحيل

لطفي ماجر صاحب ال17 ربيعا فقط سجل الهدف الخامس للدحيل في المواجهة التي جمعته بنادي قطر.

هدف لاعب أتلتيك بارادو السابق جاء في الدقيقة 90 بطريقة غاية في الروعة حيث راوغ لاعبين ورفع الكرة فوق الحارس.

وجاء الهدف تحت أنظار والده رابح ماجر الذي كان حاضرا في المقصورة الشرفية لمتابعة المواجهة.

🇩🇿 Goal Lotfi Madjer ! The 17-year old scores for Al-Duhail's U23 side as his father, Rabah Madjer, waches on from the stands #TeamDZ pic.twitter.com/JCZYDq2N8L

