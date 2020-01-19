بالفيديو.. هدف مارادوني لنجل ماجر مع الدحيل

سجل نجل الأسطورة رابح ماجر أمسية اليوم الأحد هدفا رائعا مع فريقه “الدحيل” القطري لأقل من 23 سنة.

لطفي ماجر صاحب ال17 ربيعا فقط سجل الهدف الخامس للدحيل في المواجهة التي جمعته بنادي قطر.

هدف لاعب أتلتيك بارادو السابق جاء في الدقيقة 90 بطريقة غاية في الروعة حيث راوغ لاعبين ورفع الكرة فوق الحارس.

وجاء الهدف تحت أنظار والده رابح ماجر الذي كان حاضرا في المقصورة الشرفية لمتابعة المواجهة.