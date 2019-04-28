بالفيديو.. هدف “مارادوني” من عطال في شباك غانغون

الرياضة
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بالفيديو.. هدف “مارادوني” من عطال في شباك غانغون
بقلم كريم.تيغرمت

وقع الدولي الجزائري يوسف عطال، أحد أجمل أهدافه هذا الموسم، خلال المباراة التي جمعت فريقه نيس، بنادي غانغون.

وتألق يوسف عطال، في الدقيقة الـ68 من هذه المباراة، بتسجيله الهدف الثاني له ولفريقه في شباك غانغون بطريقة “مارادونية”.

وجاء هذا الهدف بعد انطلاقة الدولي الجزائري، من وسط الميدان، متخطيا خمسة لاعبين من الفريق المنافس،قبل أن يضع الكرة في المرمى.

ويعود الفضل الكبير ليوسف عطال (22 عاما)، في احراز ناديه نيس، الفوز بهذه المباراة، بالنظر لتسجيله لثلاثية كاملة.


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