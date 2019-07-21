بالفيديو.. هدف “محرز” التاريخي الأفضل في “الكان” !!

تواصلت سيطرة نجوم المنتخب الوطني الجزائري على الجوائز الفردية والجماعية لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019 التي جرت بمصر.

حيث أعلن الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن أفضل 5 أهداف في “الكان”.

وجاء هدف “محرز” التاريخي في مرمى نيجيريا في الصدارة بينما إحتل هدف “بلايلي” في مرمى “غينيا” المركز الخامس.

وكان صاحب المركز الرابع “إبراهيم أمادا” والثالث “إدريسا غاي” والمركز الثاني خطفه هدف الإيفواري “جوناتان كوجيا” في مرمى “الخضر”.