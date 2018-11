بالفيديو.. هدف محرز الجميل يغيب عن ترشيحات حساب السيتي !!

ونشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الأهداف المرشحة للفوز بالجائزة يتصدرها هدف أغويرو ضد مانشستر يونايتد بعد تمريرة محرز.

إضافة إلى هدف رحيم ستيرلينغ ضد شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري الأبطال وهدف غوندوغان ضد اليونايتد الذي جاء بعد 44 تمريرة وكذا هدف ليروى ساني ضد ويستهام.

ولم يُرشح الحساب الرسمي للسيتي هدف النجم الدولي الجزائري رياض محرز الذي سجله ضد شاختار في دوري الأبطال بعد ترويض جميل.

.@sterling7's finesse, @aguerosergiokun's bullet, @IlkayGuendogan's 44 pass move finish or @LeroySane19's control?!

Who wins November's @Nissan Goal of the Month?! #mancity

— Manchester City (@ManCity) November 30, 2018