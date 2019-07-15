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بالفيديو..هدف محرز الخرافي بتعليق إسباني

الرياضة
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بالفيديو..هدف محرز الخرافي بتعليق إسباني
بقلم يونس رزيق

لا يزال هدف الدولي الجزائري رياض محرز في مرمى منتخب نيجيريا يصنع الحدث على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

وتداولت صفحات التواصل الإجتماعي هدف الدولي الجزائري رياض محرز بتعليق إسباني على قناة أوروسبورت الناطقة بالإسبانية.

هدف رياض محرز بتعليق اسباني خرافي

Publiée par ‎صفحة أنصار أندية الغرب الجزائري‎ sur Lundi 15 juillet 2019


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