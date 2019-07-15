بالفيديو..هدف محرز الخرافي بتعليق إسباني
لا يزال هدف الدولي الجزائري رياض محرز في مرمى منتخب نيجيريا يصنع الحدث على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.
وتداولت صفحات التواصل الإجتماعي هدف الدولي الجزائري رياض محرز بتعليق إسباني على قناة أوروسبورت الناطقة بالإسبانية.
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