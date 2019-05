بالفيديو.. هدف محرز الخرافي ضمن أفضل لحظات الأسبوع !!

ونشر الحساب الرسمي للبريمرليغ على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الخميس فيديو لأجمل الأهداف في الجولة ال38 والآخيرة.

وأُرفق الفيديو بعبارة:”صاروخ محرز.. إسترجع معنا أفضل أهداف اليوم الآخير من الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وكان نجم الخضر قد سجل هدف عالمي في مرمى برايتون سمح للسيتي بالتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

Mahrez's rocket, Shelvey's scorcher and more…

Relive the best goals from the final day of the #PL season 🔥 pic.twitter.com/g8jKpCndcw

— Premier League (@premierleague) May 16, 2019