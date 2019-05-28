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بالفيديو.. هدف محرز العالمي من كل الزاويا !!

الرياضة
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بالفيديو.. هدف محرز العالمي من كل الزاويا !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يبدو أن الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لم ينسى بعد هدف النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” ضد “برايتون”.

حيث نشر سهرة الثلاثاء حساب السيتيزن الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو لهدف محرز العالمي لكن هذه المرة من كل الزاويا الممكنة.

وأرفق حساب السيتي الفيديو بعبارة:”هدف لا يسجله إلا لاعب من طينة الكبار.. شاهد هدف رياض محرز  في مرمى برايتون من كل الزوايا المتاحة”.


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