بالفيديو.. هدف محرز العالمي مُرشح لجائزة خاصة في السيتي

رُشح هدف النجم الدولي الجزائري رياض محرز العالمي ضد ويست بروميتش ألبيون لجائزة خاصة في فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

الحساب الرسمي للسيتي على “تويتر” نشر فيديو الأهداف المُرشحة لجائزة أفضل هدف في فريق مانشستر سيتي خلال شهر جانفي المُنقضي.

حساب “السيتيزنس” نشر رابط التصويت على أجمل هدف لأنصار الأزرق السماوي على أن يتم الإعلان عن النتائج في الأيام القليلة القادمة.

ويُنافس هدف محرز العديد من الأهداف الرائعة على غرار هدف إلكاي غوندوغان وكذا هدف بيرناردو سيلفا ومُخالفة ستيرلينغ.