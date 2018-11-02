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بالفيديو.. هدف محرز العالمي مُرشح لجائزة الشهر في السيتي

الرياضة
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بالفيديو.. هدف محرز العالمي مُرشح لجائزة الشهر في السيتي صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

رشح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الهدف الذي سجله النجم الدولي الجزائري رياض محرز ضد فريق بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لجائزة أفضل هدف في شهر أكتوبر.

ونشر الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي فيديو “تويتر” الأهداف المرشحة للتتويج بجائزة أفضل هدف في شهر أكتوبر.

ويُنافس هدف محرز العالمي ضد بيرنلي هدف بيرناردو سيلفا ضد شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا وكذا هدفي لاعبتي الفريق النسوي “واير” و”ستانوي”.

وسيمنح الحساب الرسمي للسيتي الفرصة لجماهيره من أجل إختيار الهدف الذي يرونه الأجمل خلال شهر أكتوبر.


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